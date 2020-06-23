恒指升238點，收報24749點，成交金額666億元。白宮顧問納瓦羅接受霍士訪問時表示，中美第一階段貿易協議已結束，消息震驚市場，但投資者很快就質疑可信性，及後特朗普澄清協議依然有效，全球股市出現V型反彈。騰訊（0700）繼續領升大市，並且創出歷史新高，港交所（0388）再升2.63%。整體上科技股繼續跑出，金蝶（0268）、阿里健康（0241）續創新高，微盟（2013）急挫跌穿8元後也V型反彈，倒升4.51%。

現在情況是資金四方八面湧向股市，大型股份強勢，中小型股份亦熱炒，利淡都不太有影響力。從走勢上看，騰訊、港交所升勢其實已過急，開始拋離保歷加通道頂部，甚至衝穿周線圖頂部。但當流動性推動的牛市走向中後期，升勢會相當之亢奮，暫時仍未到逢高減持的時候。

臨近夏天，啤酒股再起動，青島啤（0168）升2.47%創新高，相對落後的百威亞太（1876）也可留意。

百威亞太復蘇情況理想，4月份環比回升，按年跌幅縮減至17%，較首季的46.5%明顯改善。5月份零售渠道已完全恢復、餐飲渠道亦回復至90%水平，夜場則達到70%左右。市場預期2021年會強勁復蘇，預測市盈率約34倍，2021年進一步降至約27倍，在啤酒股中屬吸引水平。

相對於已升至高位的青啤和華潤啤酒（0291），百威亞太股價落後得多，考慮到集團質素上佳，應有條件追落後。

張兆聰

明報首席評論員