國泰航空(0293)今舉行股東會,惟場內僅「小貓三兩隻」,公司設約30多個座位,亦並未坐滿。會上亦只有一位股東發問,股東大會全程不足20分鐘,管理層離開時亦未有回應記者提問。

該股東問及公司管理層預期本月初公布的資本重組方案可幫助其維持營運多久,主席賀以禮未有正面回應,僅表示「股東大會的主要目的是討論相關決議案(the main of the AGM is to discuss the resolution)」。

國泰現報7.81元,跌1.51%。

