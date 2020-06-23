白宮顧問納瓦羅在接受霍士新聞採訪時，被問及中美貿易協議，納瓦羅回應指「結束了」。

納瓦羅、特朗普：中美第一階段貿易協定仍然存在、有效

霍士新聞的Martha MacCallum問到，美國總統特朗普「顯然真的很想盡可能堅持執行這項貿易協議，因為它已經取得了進展，但是鑒於發生的一切以及您剛剛列出的所有事項，它結束了嗎？」，納瓦羅回應指「它結束了。對的」。

言論引發市場避險，美股三大指數期貨跌近1%，日股跌0.6%，韓股跌0.5%，澳股跌0.6%。

納瓦羅於節目中指出，特朗普計劃終止與中國的貿易協議，理由是更多的情報顯示，新冠疫情大流行是源於武漢實驗室。納瓦羅指，這是轉捩點，中國談判代表於1月15日簽署協議，正好是中國知道發生疫情後兩個月，「那時候他們已經派遣成千上萬的人到這個國家傳播這種病毒，而當飛機起飛後幾分鐘，我們才開始聽說這種大流行」。

彭博其後報道指，納瓦羅的評論使得風險資產陷入混亂，有幾點需要注意，包括納瓦羅是知名的鷹派人物；這不太可能是與中國的任何協議終結的方式；他的評論「它已終結」，是在回應一個冗長的誘導性問題時做出的；並不反映最近幾周美國政府反華論調的普遍增加；上周美國國務卿蓬佩奧還說中方在夏威夷會談中重申致力於履行第一階段貿易協議。

其他報道：

深圳市海普瑞藥業擬IPO 集資45億元

恒指高開30點 騰訊、港交所齊創上市新高

人行今進行2000億人幣逆回購 滬指低開4點

香港01：中央研究在大嶼山以南填海 再借予香港起屋

港股ADR升123點 北水停 聯邦制藥、威高、微創配股 研祥智能私有化

納指7連升兼創收市新高 道指升153點