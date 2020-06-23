恒指高開30點 騰訊、港交所齊創上市新高
文章日期：2020年6月23日 09:30
港股今早高開30點或0.13%，報24541點，成交金額30億元；國指今早低開27點或0.28%，報9851點。騰訊（0700）開市升1.22%，報480元，港交所（0388）升1.09%，報315元，齊創上市新高。
友邦（1299）升2.46%，報74.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；中信（0267）跌4.27%，報7.4元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌0.82%，報78.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
香港01引述消息指，中國正對在桂山島填海造地、用於幫助香港緩解住房短缺局面加快進行可行性研究，包括可以借讓給香港建造保障性住房。該島嶼目前面積10平方千米，位於珠海 附近，在香港大嶼山以南約3海里，如乘坐高速輪渡，前往香港中央商務區和尖沙咀需要30至45分鐘。新地（0016）跌0.69%，報100.6元；恒地（0012）跌0.33%，報30.2元。
今日公布業績股包括謝瑞麟（0417）開市報0.92元，無升跌、波司登（3998）開市報2.39元，升0.84%、英皇國際（0163）開市報1.29元，無升跌、英皇娛樂酒店（0296）開市報1.1元，無升跌、興勝創建（0896）開市報1.03元，無升跌。明日有優品360（2360）開市報1.94元，無升跌。
聯邦制藥（3933）控股股東配售1.08股，佔股本5.96%，配售價7.24元，較昨日收市7.7元，折讓5.97%。開市報7.24元，跌5.9%。
威高股份（1066）公布，威高集團以15.07元配售6000萬股H股，作價較昨日收報15.3元，折讓約1.5%。完成後威高集團持股由47.76%降至46.43%，減少1.33%。開市報15.36元，升0.39%。
研祥智能（2308）公布，獲提私有化，每股作價1.5元，較前收市價0.91元溢價約64.8%。待H股要約成為無條件後，將自願退市，今日復牌。開市報1.4元，升53.8%。
微創醫療（0853）公布，以每股23.5元，較前收市折讓約3.49%，配售6595.8萬股，佔經擴大股本約3.6%，所得淨額15.4億元，擬用作償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資（如有該等機會）提供資金以及用作一般營運資金。開市報24.1元，跌1.02%。
壹傳媒（0282）公布，截至2020年3月底的財年蝕4.15億元，較上財年蝕3.38億元逾一步擴大，每股虧損0.158元，不派末期息。開市報0.108元，無升跌。
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