市場無懼全球新冠病例創單日新增最高紀錄，美股向上，港股ADR升123點或0.5%報24635點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.58%，折合報481.68元；匯控（0005）升0.01%，折合報36.71元；建行（0939）跌0.43%，折合報6.17元。

美股期貨現升逾0.1%，日股升0.9%，韓股升1.3%，澳股升0.6%。

中港假期前，北水南向休市至周五，周一復市。

今日焦點股份可留意：

香港01引述消息指，中國正對在桂山島填海造地、用於幫助香港緩解住房短缺局面加快進行可行性研究，包括可以借讓給香港建造保障性住房。該島嶼目前面積10平方千米，位於珠海 附近，在香港大嶼山以南約3海里，如乘坐高速輪渡，前往香港中央商務區和尖沙咀需要30至45分鐘。留意地產股。

今日公布業績股包括謝瑞麟（0417）、波司登（3998）、英皇國際（0163）、英皇娛樂酒店（0296）、興勝創建（0896）等。明日有優品360（2360）等。

聯邦制藥（3933）控股股東配售1.08股，佔股本5.96%，配售價7.24元，較昨日收市7.7元，折讓5.97%。

威高股份（1066）公布，威高集團以15.07元配售6000萬股H股，作價較昨日收報15.3元，折讓約1.5%。完成後威高集團持股由47.76%降至46.43%，減少1.33%。

研祥智能（2308）公布，獲提私有化，每股作價1.5元，較前收市價0.91元溢價約64.8%。待H股要約成為無條件後，將自願退市，今日復牌。

微創醫療（0853）公布，以每股23.5元，較前收市折讓約3.49%，配售6595.8萬股，佔經擴大股本約3.6%，所得淨額15.4億元，擬用作償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資（如有該等機會）提供資金以及用作一般營運資金。

壹傳媒（0282）公布，截至2020年3月底的財年蝕4.15億元，較上財年蝕3.38億元逾一步擴大，每股虧損0.158元，不派末期息。