美國疫情持續，十多個州報告周末病例急劇增加，市場則繼續看好資產負債表強勁且前景良好的公司，科技股帶領大市上升，納指創收市價計新高，而即市高見10059點，是2020年6月10日10086點後最高。納指連升7日，累升563點，對上一次連升7日是2019年12月19日。債市10年期實際殖利率跌破零，美國財長梅努欽表示美中貿易可能脫鉤，道指低開6點後，最多挫203點，高位則升188點，收市回升。

道瓊斯工業平均指數收漲153點，升幅0.6%，報26024點。標普500指數收漲20點，升幅0.65%，報3117點。納斯達克綜合指數收漲110點，或1.11%，報10056點。

蘋果升2.62%，報358.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而Caterpillar 跌1.31%，報125.79元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報358.87元，升2.61%，谷歌母公司Alphabet收市報1450.66元，升1.82%，亞馬遜收市報2713.82元，升1.45%，Facebook收市報239.22元，升0.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.76%，報362點。德國DAX指數收跌0.55%，報12262點；法國CAC 40指數跌0.62%，報4948點；英國富時100指數收跌0.77%，報6244點。