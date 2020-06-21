慕容控股（1575）公布，以9570萬元（人民幣，下同）向浙江海寧經編產業園區開發有限公司出售浙江省海寧市海寧經編產業園區、面積為98,231平方米的工業用出讓土地及在建工程。

慕容控股指，於2019年2月首次取得該幅土地，原本計劃興建生產中心以提高本集團的產能。但自上半年爆發新冠疫情後，集團對資金使用情況以及產能與銷量預測進行了仔細審視。作為審慎措施，決定暫緩擴張計劃與資本開支，以保留內部資產渡過中美貿易摩擦持續升級帶來的不確定期以及應對疫情導致的消費收縮模式，並在今年五月已暫停地皮的建設，截至5月25日出讓土地的建設僅完成約26.2%。

慕容控股指，基於公司保存資源的策略並為了保持靈活性，當前更傾向於在必要之時使用租賃場所來擴大產能。出售事項為集團提供了收回出讓土地收購成本及在建工程建設成本，以及充實流動資金和改善財務狀況的適當機會。

此外，拉夏貝爾（6116）公布，以7.25億元向上海世淮物流出售太倉夏微倉儲持有的江蘇省太倉市廣州東路116號的兩幅地皮，其中一塊地塊用作倉儲土地，另一塊用作工業用地，四幢樓宇面積共12.8萬平方米。

拉夏貝爾指，預期出售事項將產生收入約3.3722億元，擬將所得款項用於主要業務發展、償還債務及或一般營運資金提供資金。

拉夏貝爾指，由於內部及外部環境發生變化所帶來的挑戰，公司於過去兩年一直處於策略性調整期間，出售目標股權可有效激活公司的長期庫存資產價值並為主營業務發展提供財務支持，認為出售事項符合業務發展目標及需要；有利於優化資產負債結構，集中資源加強核心競爭力；及進一步提升持續經營能力，從而推動調整及轉型的順利執行。