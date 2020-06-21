政府現金發放計劃今日起接受登記，匯豐接受查詢表示，截至下午5時，已合共接獲逾70萬份電子申請，其中近75%透過數碼銀行渠道申請。

財政司長陳茂波今午曾於facebook表示，截至上午11時，已有超過75萬人透過電子登記，登記過程大致暢順。

至於中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，截至今日下午1時，該行逾八成登記客戶經電子渠道申領1萬元，客戶如在6月30日前透過電子渠道登記，款項最早將在7月8日起陸續存入指定的中銀香港賬戶。

同時，該行在計劃登記首日，開放全港各區169家分行及調派逾千名人員和服務大使分駐分行，為首批登記長者和客戶提供協助。陳文指出，大部分客戶已預先填妥表格到分行遞交，流程暢順且秩序良好，該行提醒客戶緊記在表格上簽署作實，此外不少到分行查詢及索取表格的客戶，經服務大使協助下亦即時轉以手機開戶進行登記收款，並即場完成登記。

渣打香港個人金融業務主管王麗珠表示，渣打分行及數碼渠道均運作暢順，登記首日有約九成客戶是透過數碼渠道登記。該行又表示鼓勵客戶使用數碼渠道登記，除了網上及手機理財，客戶亦可利用該行網站的網上表格，無需到分行交表。

恒生表示，網上電子登記於今早7時起接受登記運作暢順，該行會將相關登記給予政府處理，而今早9時前部分分行門外已有客戶排隊準備領取或遞交書面表格，銀行亦提早開門，減低客戶等候的時間；此外該行全線分行及港鐵站辦事處今日亦開放營業，並已派出數百名前線員工為市民服務。該行又指，分行的數碼及銀行服務經理亦會協助欲透過網上電子渠道登記的客戶完成登記程序，以便可較快收到款項。

東亞表示，不少客戶亦透過網上或手機銀行登記計劃，系統運作十分暢順。截至今日5時，約80%登記客戶均透過電子渠道辦理。

工銀亞洲表示登記首日客戶登記情況理想。截至今日下午5時，約有85%客戶透過該行電子渠道登記計劃，當中包括網上銀行及手機銀行。