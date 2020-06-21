牛奶公司旗下高級超市品牌Market Place，近期擬陸續翻新門店並引入新概念，其中朗豪坊Market Place昨日完成翻新，新店鋪設計展出一系列最新及新鮮的產品，滲入具現代元素的時尚農舍風格，強調為顧客提供由農舍直接送到飯桌上的新鮮程度。自疫情爆發後，超市一直是少數未受影響的行業之一，朗豪坊Market Place表示，店舖在5月份銷售量錄得增長，甚至較疫情高峰的3月份增長近兩成。

朗豪坊Market Place 在5月的顧客流量與農曆新年的顧客流量保持相若，但銷售量則有所增長，其中較4月增長28％，與3月相比亦增長18％。

對於今次翻新，朗豪坊Market Place指，設計靈感是由顧客角度出發，旨在強調由農舍直接送到他們飯桌上的那份無可比擬的新鮮程度。新設計方便顧客輕易遊走，瀏覽不同產品。此外，Market Place店內多個主要設計元素都採用柔和光線，包括酒窖專區、美食佳餚專區、店內的麵包烘培屋，以及壽司玻璃屋。店內陳列櫃高度亦設計在視線以下，確保顧客能夠容易看到店內陳設。