財政司長陳茂波發表網誌，提到「一萬元現金發放計劃」今起接受登記及估計今天將迎來第一個登記高峰期。他提醒今天起至本月30日、即未來十天，選擇以「電子登記、銀行過數」收款的市民，將一律同步在七月八日起陸續收到款項。至於七月一日或之後進行的登記，在遞交後約一星期便收到錢，相信絕大部分市民可於八月底前獲發款項。

他又提醒市民，市民登記時只須三項資料，身份證號碼的首四個字母或數字、手機號碼及收款的個人銀行戶口碼號，無須填寫所有個人資料，可避免不法之徒以假網頁騙取市民的個人資料作非法用途。

登記方法方面，陳茂波指最快捷的收款渠道是市民自行選定銀行的網頁以「電子登記、銀行過數」方式進行登記，即使過去無使用網上銀行服務，亦可在銀行的指定網頁，直接進行現金發放計劃的電子登記，透過手機上網也可進行。如果市民不欲上網登記，也可用書面登記﹔如果在本地以郵遞方式提交，毋須繳付郵費。

此外，陳茂波又提到，上周與飲食業界代表會面，飲食界在七月中開始提供折扣優惠。而零售及銀行等其他界別也在提供不同形式的優惠。近期隨著本港疫情相對緩和，部份防疫措施已再度放寬，不少食肆也指生意有好轉跡象。

他指，本港正陷入深度的經濟衰退，失業率仍未扭轉上升的趨勢，但相信政府一連串的措施，包括寬減差餉、電費、水費排污費，以至最近的「保就業」計劃，都會一定程度緩減企業的經營壓力等。。