港交所（0388）行政總裁李小加接受新華社訪問時表示，一國兩制是穩固香港國際金融中心地位的基礎。港區國安立法的目的是維護香港的長治久安，是為了保障一國兩制，港區國安立法的推出不會改變香港國際金融市場的特殊功能與作用。

李小加表示，香港過去11年7度為全球新股集資額冠軍，在為國家創造價值的過程中，香港從當年區域性股票市場升級成為國際金融中心，成功的核心歸功於一國兩制的成功實踐。

去年10月，李小加在倫敦金屬交易所致辭時，曾表示一國兩制從開始實施時已有根本性缺陷。內地從來都不相信港人會尊重「一國」元素，而缺乏信任是中央不願給予香港自決權的其中一個關鍵原因。

對於美國或出現的制，李小加指，不論美國採取甚麼措施，香港仍然會是中國最國際化、最開放的市場，這既符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。香港是中國，也是美國等西方國家最重要的國際金融市場之一。

李小加表示，在國家金融開放的過程中，只要香港保持自身差異化和獨特性的優勢，香港作為連接內地與國際金融市場的橋梁作用就不會減弱，只會更強。內地與香港市場「互聯互通」，為內地融入國際經濟體系，在安全可控的情況下推動人民幣國際化和中國資本市場的開放。

對於中概股在港上市，李小加表示，很多企業當時選擇赴美上市是因為香港的機制還未準備好。今天香港已經進行了上市制度改革，遠赴重洋的企業想「回家」可以「回家」。不過，李小加強調，必要的門檻一定要保留，達不到香港標準的企業不能進來。