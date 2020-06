要判斷美國什麼葫蘆賣什麼藥,要先懂美國歷史。

《國家利益》(National Interest)執行編輯Harry J. Kazianis去年以〈China is the new evil empire, and Trump is using Reagan's playbook to defeat it〉為題撰文,分析美國總統特朗普(Trump)與列根(Reagan)的相同之處,文章重點分析列根對前蘇聯的政策及特朗普對中國的方針,並將中國冠上新邪惡帝國(New Evil Empire)。

文章早在特朗普5月底發表9分27秒、單方向指摘中國的記者會前已經刊登,湊巧特朗普在記者會上,將中國得來不易的強大批評得體無完膚,情堪比前蘇聯。

所謂的邪惡帝國(Evil Empire),其實源自列根在1983年3月出席全國福音派協會時發表的演說內容, 有關言論被喻為美國與蘇聯決裂的分水嶺。文章將特朗普與列根比較,除了考慮到兩人均喜歡針對共產主義進行批評外,最重要是特朗普與其副手彭斯(Pence)均視列根為偶像,而特朗普推出的財金政策處處透著列根經濟學的影子,所以要了解特朗普的下一著,可以從列根政策著手。

矢志滅蘇的列根,意識到前蘇聯依賴出口石油及天然氣等能源賺取美元外匯(以美元為主),其中1973年至1985年的能源出口佔外匯收入超過80%,控制能源價格便可以減少前蘇聯賺取外匯的比例。美國當時有什麼方法呢?一是在沙特阿拉伯增產的配合下推低油價,二是以廣場協議(Plaza Accord)推低美元匯價同時炮打日本蘇聯,因為美元霸權下原油價格以美元計價,因此油價暴跌及美元匯價下跌將直接打擊前蘇聯的外匯收入。

缺乏美元對前蘇聯有什麼致命打擊?首先購入西方技術及原材料的能力大減,因為主要交易方不會願意接受巨額的盧布,其次是外匯收入令前蘇聯財政出現壓力,最後導致生活物資匱乏及開始搶購糧食。大家記得前蘇聯到了1990年代開始,已停止再公布經濟數據以及5年計劃,不是她們不想公布,而是連串的數據公布只會更加駭人。

假如特朗普對中國不懷好意,較大機會是利用圍堵政策限制中國取得美元,2018年4月開始的貿易戰是第一步,減少中國出口賺取外匯,第二步是限制中國取得科技技術及高科技原材料,到了第三步則會捏緊中國主要美元資本來源地,亦即是香港。

不少評論一廂情願以為美國不會限制美元在香港的流通,不過以史為鑑,中國或香港有關當局應該做好防範,假如美國限制中資機構進行美元交易的話,有什麼應對方法?

李鴻彥

其他觀點