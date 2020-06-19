上交所宣布，將修改上證綜合指數編制方案，將科創板股票納入指數內，7月22日起生效。上交所表示，自去年7月22日首批科創板證券上市至今，科創板整體運行平穩，截至5月底，科創板上市公司有105間，總市值1.6萬億元人民幣。科創板上市公司涵蓋科技創新型企業，納入科創板可提高指數的市場代表性，也將進一步提升指數中科創型新興產業上市公司的佔比，更佳地反映滬市結構變化。

上交所亦宣布，延遲納入新股，日均總市值排名在滬市前10位的新上市證券，在上市滿三個月後計入指數，其他新上市證券在上市滿一年後計入指數，有助避免新股上市初期連續漲停及高波動現象。

另外上交所亦會剔除指數中的風險警示股票（ST股），截至5月底，指數樣本中包含85隻ST股，上交所指剔除該類股票對指數本身影響較小，但有利於發揮資本市場優勝劣汰作用。

上交所同日公布，將在7月23日公布上證科創板50成份指數，指數以2019年12月31日為基日，基點為1000點，成份股包含科創板上市的股票，及紅籌企業發行並在科創板上市的存托憑證。為避免個股權重過大對指數的影響，將設置一定比例的個股權重上限。

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