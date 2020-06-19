5月破產管理署企業強制清盤呈請數字激增，有消息指，政府有意引入新制度，借鑒美國破產法中的「破產保護令」，允許企業期內免於訴訟，專心重組。財庫局發言人今日回覆本報時表示，政府正著手擬定草案，建議設立「暫止期」，條例草擬工作已經進入後期，但與美國第11章有所不同。有專家此前指，現時本港並無正式的「重組」程序，一般企業仍是要先進入「清盤」，再由臨時清盤人著手重組。若新制引入，可令方向更為清晰，亦能大大減少企業壓力。

財庫局發言人今日表示，「法定企業拯救程序」的條例草案中，將建議提供「暫止期」，期間法院針對該公司或其財產的民事訴訟，以及其他相關法律程序，如對公司的清盤呈請，均不可開展或繼續進行。新制希望為陷入財困、但有機會恢復財務狀況的公司提供喘息機會，盡量重振業務。

根據美國破產法第11章規定，申請「破產保護令」後，企業管理層可繼續管理公司業務，由債權人進行監察。財庫局發言人表示，與第11章有所不同，為避免程序被原公司管理層濫用，擬定草案中的「暫止期」內建議公司交由獨立「臨時監管人」管理，由其制定拯救方案，供債權人考慮。

早年勞方曾反對草案，因重組或令企業僱員在追討債務遇上困難。財庫局發言人回應，草擬工作已進入後期，政府正同時與各界保持溝通，亦計劃在近幾個月與包括勞工團體在內的持份者再作溝通，討論立法建議及條文擬稿。有關草案計劃於2020-21立法年度向立法會提交。

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