新創建（0659）公布，預期截至6月底的財年純利按年大幅下調。不過集團強調，按集團見前現金狀況及現有逾140億港元的備用已承諾銀行信貸額，資金流動性及現金流將維持穩健，預期將維持其現有可持續及漸進式的派息政策。

集團指，在新冠疫情持續肆虐全球及市場現況下，由於中國交通運輸部所規定的措施，故在2月17日至5月5日收費公路和高速公路並無收取車輛通行費，令道路業務的貢獻顯著下降﹔本地巴士服務的乘客量大幅減少，導致交通業務經營環境困難，預期下半財年的收入貢獻顯著減少，以及持續的旅遊限制及禁止群眾聚集導致其設施管理業務的收入貢獻大幅下降。

集團指，建築業務及保險業務的生意及營運所受影響相對較小，並維持穩定收入，能為集團整體財務表現和狀況提供一定程度的穩定要素。

而新冠疫情、低利率及不利的經濟環境可能令集團若干投資項目和金融工具的估值下降，集團亦可能需為其某些業務作出若干撥備或減值。

基於上述原因，新創建預期截至6月底的財年純利按年大幅下調，不過集團指，儘管業務及營運有上述不利影響，但目前集團的現金狀況及現有逾140億港元的備用已承諾銀行信貸額，預期資金流動性及現金流將維持穩健，從而為集團繼續應對因前所未有新冠疫情所帶來的艱難市況和經營環境提供穩固根基。

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