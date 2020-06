next

政府新聞處早前發布一條撐「港區國安法」的廣告,片中先後出現「沒有國,就沒有家(Without a country, there is no family),支持國安是每一個市民的責任」的文字。片段在Youtube平台暫獲得68個贊好及61個反對。

獨立股評人David Webb狂插該廣告,Webb今日在社交平台Facebook分享片段,並驚訝地質疑廣告內容意思。他批評,所謂的「國」獨斷決定公民能夠養育兒女的數量,又禁止同性婚姻,又以「戶口」制度限制居民的居住權,令跨省打工的人無法與家人團聚。

早前公布病情的Webb,已表示將用更多的時間與病魔抗爭,而不會再寫長篇網誌。他此前接受外電訪問,指國安法或令香港流失人才,不過未有作出太詳細解釋。他今日在Facebook的另一貼文,則嘲笑政府在公路上也設置呼籲支持國安法的巨大條幅。

記者:馬迪帆

