受新冠肺炎疫情及社會事件影響，維他奶（0345）全年純利下跌23%至5.35億元。集團執行主席羅友禮表示，由於外在不明朗因素仍然存在，將會調整投資步伐，減省開支及改善營運效率。

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他又指，中國業務在4至6月已有復蘇跡象，情況令人鼓舞，香港業務由於學校停課、小賣部業務維他天地受重大打擊，佔香港經營溢利的五成跌幅。他強調，「維他奶」及「維他」品牌仍具有吸引力，加上創新產品計劃，有信心疫情後業務可重拾增長。

行政總裁Roberto Guidetti指出，現時香港學校已開始復課，相信至8月可減低影響。他預計，中國市場5月將有明顯改善，對中國市場增長有信心，網上銷售現時佔中國收入約10%，相信可繼續增長。

集團去年資本支出為10.61億元，首席財務總監劉健成指出，東莞市常平新廠房將於今年8月投入生產，是集團最大的工廠，最多可設20條生產線。他續指，過去兩年資本開支主要用作建設東莞廠房，落成後相信今年投資會較細。

劉健成表示，受疫情影響，令部分物流供應商暫停運作，現時情況已有改進，4個廠房已恢復生產。原材料方面，他預計，糖的成本將會平穩或微升，大豆及奶粉價格則會輕微上升，集團已與供應商訂立長期協議，今年價格已綁定至12月或未來1年，加上疫情改善令需求上升，機器可以生產更多產品，攤薄固定成本。

今年是維他奶成立80周年，羅友禮指出，原先有一個很隆重的慶祝活動，但受疫情影響一直拖延，料於今年9月推出慶典。

記者：蕭嘉聰

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