港股收升178點收復十天線 港交所升穿300元 阿里健康飈逾7%
文章日期：2020年6月19日 16:16
港股午後回勇，日中最多升311點，高見24776點，升穿10天線 (約24537點)，尾市升幅逐步收窄，收市升178點或0.73%，報24643點，成交金額1514億元，較上日增加24.54%；國指升58點或0.59%，報9974點。
恒指過去5個交易日累升1.4%或342點，其中以九龍倉置業（1997）表現最好，累升13.5%；煤氣（0003）表現最曳，累跌2.55%。
建行（0939）今日領升大市，埋單升1.46%，收報6.26元，貢獻恒29點；其次為港交所（0388），全日升1.49%，突破300元大關，收報300.4元，推高大市16點。騰訊（0700）強勢，日中最高見465.6元，為逾兩年高位，收報460.4元，升0.52%。
藍籌方面，手機孖寶走勢兩極化，瑞聲（2018）今日表現最佳，收升6.54%，報46.45元；舜宇（2382）表現最差，全日跌1.13%，收報114.1元。
內銀股午後發力，工行（1398）升1.37%，收報5.18元；交行（3328）升0.42%，收報4.82元；中行（3988）升0.69%，收報2.91元。
石油股午後轉勢，中海油（0883）升0.68%，收報8.93元；中石化（0386）升0.59%，收報3.43元；中石油（0857）平收，報2.79元。
富時中國50指數收市後將納入阿里巴巴（9988）、阿里健康（0241）及翰森製藥（3692），分別收升0.55%、7.56%及2.47%，收報219元、22.05元及39.4元。
維他奶（0345）今午放榜，純利按年下跌23%至5.36億元，收報29.55元，跌1.66%。
餐飲股午後繼續向好，海底撈（6862）收報34.8元，升1.75%；九毛九（9922）收報14.02元，升2.49%；叙福樓（1978）收報0.405元，跌2.41%；大家樂（0341）升1%，報16.08元；大快活（0052）升1.17%，報17.28元。
希瑪眼科（3309）折讓一成二配股，收報6.28元，跌4.27%。