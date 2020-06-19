彭博報道指，對沖基金公司橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，隨着新冠肺炎疫情引發需求崩盤，若美國企業多年來強勁利潤增長的態勢被逆轉，股市投資者恐面臨「失落的十年」。

橋水發表的報告指，股票相對現金的超額回報很大程度上源於企業利潤率，而企業利潤率可能面臨超出當期周期性收益下滑的變化。

報告又指，全球化可能是過去幾十年來已開發國家盈利能力的最大驅動力，如今已經達到頂峰，而現在中美衝突和全球疫情正在進一步加速跨國公司重建和復制供應鏈，重點是可靠性而不是成本優化，報告更列舉英特爾和台積電的例子，指這兩間公司已經宣布打算在美國建廠，儘管成本更高。加上疫情引起的需求暴跌，已經導致短期內利潤率大幅下降，即使整體利潤恢復，有些公司還是會破產或貶值，企業將要面對更低的利潤水平和現金短缺，並可能背負更重債務。

橋水基金自成立以來創造多種投資策略，根據LCH Investments的估算，自1975年成立以來，橋水已經為客戶賺取585億美元(約4533億港元)，是所有對沖基金中最高。不過，由於旗艦交易策略遭遇巨額虧損，這間對沖基金巨頭管理的資產在3至4月下降15%，而根據美國證券交易委員會網站刊登的5月29日申報文件，截至4月底，橋水管理的資產規模從2月底的1630億美元(約1.26萬億港元)下跌至1380億美元(約1.07萬億港元)。

記者：謝諾文

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