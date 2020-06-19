政府在上周二（9日）宣布，斥資逾270億元注資國泰航空（0293）。財政司司長陳茂波今日出席立法會聯席會議回應議員質詢時指，國泰向港府所發行的認股權證5年後可轉售予第三方，屆時港府會選擇在公開市場出售，同時透露太古（0019）承諾會維持國泰的控股股東地位，直至繳清所有欠款，以釋除外界關注政府注資會否簡接令國泰變「國企」的疑慮。針對國航與太古之間的股東協議，陳茂波表示，相關協議與港府無關，如他日出售認股權證，買家要自己考慮相關協議責任。

問及政府出手救國泰的原因，陳茂波認為，本地航空業所帶來的貢獻舉足輕重，未來隨電子商務發展，航空貨運方面發展潛力大，更續指雖然以空運形式運貨只是佔總運貨量的2%，不過卻佔總貨值的42%，足以證明本地航空貨運是向高價值方向增長，多次重申此次注資國泰是「投資而並非開支」，對投資國泰所帶來的回報有一定信心。

運輸及房屋局常任秘書長黎以德補充，航空公司營運亦包括航權及升降時刻的考慮，雖然航權屬政府資產，如航司倒閉，相關航權會歸還政府，不過即使他日再次批出，亦未必能一時三刻投入運作，因航司資金需求大。他續指，航班升降時刻亦是其中一個重要的因素，升降時刻是要靠航司自己與各地的機場洽商去安排，因此一旦國泰倒閉，所持的升降時刻就會轉讓予其他航司。

運房局局長陳帆及金管局相關官員亦有出席會議，不過國泰方面則未有派員出席，引起部分議員批評。

記者：葉子晴

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