恒指跌16點，收報24448點，成交金額598億元。美股先跌後回穩，科技股表現較佳，中概股繼續發力向上，港股這邊騰訊（0700）進一步迫近歷史高位，今早升1%，最高見465元。港交所（0388）今早升至300元，能否打破以往逢300元便見頂的魔咒有待時間確認，設局上應問題不大。市場炒復蘇，但很多股份都已升至全面復蘇的估值，只有向落後股中尋，最落後的本地地產股表現不錯，新地（0016）及新世界（0017）分別升1%及3%。

希瑪（3309）以先舊後新方式配售6800萬股，佔經擴大後股本5.95%，配售價每股5.8元，較上日收市價6.56元折讓11.6%。希瑪眼科開報6元，最低5.95元，暫時穩守配股價。希瑪眼科表示，認購事項收取的所得款項淨額約為3.876億元，擬將認購事項所得款項淨額用於可能收購、於中國設立眼科醫院，及或用作營運資金。

希瑪2019年收入才5.8億元，固定資產為1.64億元，現在一下子集資達3.9億元，再連同去年底逾2億元淨現金，相信未來2、3年會有很激進的發展計劃。集團近年積極收購，去年3月收購昆明一間眼科醫院，以及9月收購上海一間眼科醫院及三間診所，成為集團第3間及第4間醫院，分別於2019年6月及11月全面投入營運。

第5間將於今年下半年在惠州開幕，第6間透過收購在珠海設立，今年9月底前完成。集團亦已定下協議收購廣州天河市中心物業，作為廣州的新眼科醫院物業，預期將於2020年下半年或2021年上半年開始營業。

希瑪上市初期技驚四座，股價炒到20元水平，之後就沉寂多時，直至近期才再度起動。一來有增長前景，二來配股後有誘因炒高，可在6元附近小注收集。

張兆聰

明報首席評論員