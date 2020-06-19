美股個別發展，港股半日窄幅上落，低開91點後跌幅一度擴大至130點，低見24334點，之後指數表現回穩，半日埋單跌16點或0.07%，報24448點，成交金額598億元；國指跌1點或0.02%，報9914點。

國際金融股領跌，友邦（1299）跌1.74%，收報70.75元，拖低大市43點，亦為表現最差藍籌；其次為匯控（0005）跌0.81%，收報36.8元，拖累恒指18點。騰訊（0700）今日強勢，曾升1.53%，高見465元，見逾2年高位，半日升1.05%，收報462.8元。

藍籌股中以瑞聲（2018）表現最好，升5.28%，收報45.9元；其次為九置（1997），升4.08%，報38.25元。

國際油價向上，惟石油股受壓。中海油（0883）跌0.79%，收報8.8元；中石油（0857）跌1.08%，收報2.76元；中石化（0386）跌0.88%，收報3.38元。

昨日放榜的莎莎（0178）今早逆市向上，收報1.37元，升2.24%。集團昨日公布，全年轉盈為虧，蝕5.15億元，不派息。

財政司司長陳茂波昨日表示，港飲食業界將推出「史無前例」大優惠，擬由7月15日起實行，食肆7月推出全單七折、8月推出全單八折。餐飲股普遍上漲，海底撈（6862）收報34.75元，升1.61%；九毛九（9922）收報14.06元，升2.78%；大家樂（0314）升0.13%，報15.94元；大快活（0052）升0.94%，報17.24元。

希瑪眼科（3309）折讓一成二配股，收市跌逾半成，收報6.21元。