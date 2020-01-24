路透報道引述兩名印度政府官員表示，印度計劃對來自中國和其他地區的約300種產品設置更高的貿易壁壘，並提高進口關稅。

路透引述一份政府文件，指至少從今年4月起，印度政府一直評估有關計劃。消息人士表示，新的關稅結構可能會在未來3個月內逐步成形。

有些官員表示，當局正考慮提高160至200種產品的進口關稅，並對另外100種產品實施非關稅壁壘，如許可證要求或更嚴格的質量檢查。另有官員透露，該決定將針對價值80至100億美元(約620億港元至775億港元)的進口產品，目的是阻止導致印度產品失去競爭力的非必要低質產品進口。

另一位消息人士稱，工程產品、電子產品和部分醫療設備都在該計劃考慮的項目之列。有政府消息人士表示，非關稅壁壘，如更嚴格的質量控制認證，可能適用於空調等進口產品。

截至去年3月，中印雙邊貿易額為880億美元(約6820億港元)，對中國的貿易逆差為535億美元(約4146億港元)，是印度的最大貿易逆差國。根據現有最新數據顯示，2019年4月至今年2月，印度對中國的貿易逆差為468億美元(約3627億港元)。

路透向印度財政部和貿易部查詢惟未獲回覆。

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