恒指昨日跌16點，收報24,464點，成交金額1216億元。昨日美股期貨早段跌1%，影響亞洲股市，恒指一度跌逾300點。官媒報道中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國務卿蓬佩奧會面，雙方承諾保持溝通，雖缺乏實質具體改善關係措施，但至少沒有惡化，加上憧憬中央減息降準，A股早市由跌轉升，港股跟隨跌幅收窄。

京東（9618）掛牌升3.5%，要留意中概股回歸進入真空期，大行失去拉高托市誘因，網易（9999）掛牌後表現也一般，中資科技股開始轉趨個別發展，騰訊（0700）破52周高，阿里（9988）亦轉強。核心持倉仍以科技股為主，但內房股有條件階段性跑出，可考慮時代集團（1233）。

今早表現最突出的肯定是中興通訊（0763），股價暴漲22%。集團指公司5nm的芯片正在技術導入，7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用。這其實是舊聞，但近期市况飄忽話炒就炒，中芯（0981）也持續破頂。Tesla強勢站上1000美元大關，比亞迪（1211）也跟隨，但又逼近多年阻力位60元關口，現水平不宜貿然追入。周三強勢的醫藥股個別發展，綠葉（2186）升7.5%，石藥（1093）追落後升5.4%。

中央積極寬信貸 保市場流動性

現時較值博的是內房股。一方面中央積極寬信貸，總理李克強國常會表示，要求透過降準和再貸款等工具，確保市場流動性合理充裕，並解決融資難及緩解企業資金壓力，令全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。會議又重申要引導利率下行、發放優惠利率貸款、實施貸款延期還本付息、減少銀行收費等政策，推動金融系統全年向合理讓利1.5萬億元人民幣。誰是銀行的最大債仔？除了地方政府、平台貸、城投之外，當然是內房股了。

資金追捧債券 內房發債成本大減

事實上，今年5月份之前曾出現資產荒，資金都爭相追捧債券，內房發債成本大減，龍頭萬科（2202）低至2厘至3厘水平，就算是中小型房企的融資成本和難度都下降。另一方面，年初至今合約銷售受疫情影響而較慢，但5月份多家本港上市房企都出現單月轉為按年正增長，令1至5月銷售也轉正，要麼跌幅也大為收窄。據悉6月銷售情况相當理想，也利好第三季投資氣氛。

以時代集團為例，集團今年增長目標僅為5%，相對保守也容易達到，5月份合約銷售達75.2億元（人民幣．下周）按年升25.5%，1至5月累計銷售按年跌幅收窄至約2%，銷售復蘇力度很強。集團去年淨負債率處於67%，屬相對合理，去年利息成本達7厘，今年一定會下降也利好盈利和現金流。例如公司4月27日成功發行2億美元短期優先票據，票面利率就只有6厘。一方面是銷售回升，同時利息支出也下降，在寬信用政策支持下，內房股的風險溢價應該回落，但現在銷售表現理想的中小型內房股，市盈率仍維持在4倍水平，仍貼近歷史上底部，儘管股價仍貼近高位。相信是市場要看到第三季銷售數字進一步改善，全年有望達標時才會給予更高估值。

[張兆聰 還看今朝]