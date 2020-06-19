美國經濟數據參差，美股個別發展，港股今早低開。恒指今早低開91點或0.38%，報24373點，成交金額26億元；國指今早低開28點或0.3%，報9887點。

中移動（0941）領升，高開1.2%，報54.75元，貢獻恒指12點。國際金融股向下，友邦（1299）跌0.69%，報71.5元；匯控（0005）跌1.08%，報36.7元。重磅股騰訊（0700）無升跌，開報458元。網易（9999）逆市小幅高開，開報127元，升0.23%；京東（9618）平開，報234元。

石油出口國組織與減產盟國(OPEC+)成員承諾，未來數月兌現未完成的減產承諾，刺激國際油價向上，惟石油股今早受壓，中石化（0386）跌0.59%，報3.39元；中石油（0857）跌0.72%，報2.77元；中海油（0883）跌0.68%，報8.81元。

藍籌股方面，中移動（0941）今早表現最好，逆市升1.2%，報54.75元；蒙牛（2319）表現最差，跌1.64%，報29.9元。

其餘個股方面，希瑪眼科（3309）折讓一成二配股，該股今早低開8.5%，報6元。

招金礦業（1818）獲中證監批准H股全流通，開報8.74元，升1.76%。

永達汽車（3669）派付特別股息每股0.247元人民幣，將於下月9日以港元派付予股東，每股股息0.27港元，開報8.9元，升0.34%。

維他奶（00345）今日公布業績，股價績前走低，報29.5元，跌0.33%。