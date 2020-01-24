港股ADR跌66點 納指連升多日 騰訊ADR升0.2%
文章日期：2020年6月19日 09:15
美股個別發展，港股ADR較港股上日低收66點，報24398點，個股ADR造價普遍向下，匯控（0005）ADR折合港元計收報36.74元，低0.36元或0.98%；騰訊（0700）ADR收報458.9元，高0.89元或0.19%；中海油（0883）ADR收報8.94元，高0.07元或0.81%。
今日焦點股份可留意：
隔晚美國科技股向好，納指連升第5日。騰訊（0700）昨日收報458元創逾兩年高。京東（9618）昨日上升，成交額見第二大股份。
中國聯通（0762）公布，委任何飈為公司的高級副總裁，由今日起生效。
阿里影業（1060）尋求並接獲新加坡證券交易所確認其不反對該公司擬於新交所主板自願除牌。
希瑪眼科（3309）控股股東希瑪集團以先舊後新配售6800萬股股份，每股配售價5.8元，較昨日收市價6.56元折讓11.6%，集資3.94億元。配股相當於擴大後股本約5.95%。集資淨額3.88億元，擬用於可能收購、在中國設立眼科醫院，及集團營運資金。
博雅互動（0434）發盈警，預料首季盈利按年跌約70%；去年同期利潤4007.9萬元人民幣。
服裝品牌bossini的堡獅龍（0592）於本月3日知悉旗下電子商務客戶及忠誠計劃成員的數據被未經授權查閱。
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