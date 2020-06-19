美股三大指數個別發展，美國上周新申領失業人數較市場預期多，拖累道瓊斯指數連跌兩日，不過，科技股向好帶動標普500及納指高收，納指更連升5日。

美國就業數據表現遜於預期，市場憂慮美國及全球疫情反彈，拖累三大指數低開，道指早段曾經跌穿26000點關口，曾最多跌271點，其後跌幅收窄。納指曾高見9959點，收升連升5日。

道瓊斯工業平均指數收跌39點，跌幅0.16%，報26080點。標普500指數收漲1點，升幅0.06%，報3115點。納斯達克綜合指數收漲32點，或0.33%，報9943點。

銀行股美國運通跌1.7%，是拖累道指跌幅最大的藍籌。家庭日用品公司寶潔(Procter & Gamble)反彈1.14%，為升幅最大的道指成份股。

科技股方面，蘋果收市報351.73元(美元．下同)，升0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1434.12元，跌1.26%，亞馬遜收市報2653.98元，升0.49%，Facebook收市報235.94元，升0.17%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.72%，報363點。德國DAX指數收跌0.82%，報12281點；法國CAC 40指數跌0.75%，報4958點；英國富時100指數收跌0.47%，報6224點。