康基截孖展 8券商錄931億超購296倍
文章日期：2020年6月18日 20:24
醫療股康基醫療（9997）今日截孖展，本報統計，本地8間券商共計借出930.85億元。該股公開發售集資額3.129億元，相當於僅計券商孖展，超購296倍。其中額度較大券商，耀才借出260億元，較昨日僅增加30億元；輝立借出207億元，較昨日僅增加7億元；信誠孖展額度無變化，仍為130億元；大華繼顯孖展無變化，仍為80億元。
此外根據統計，同日截孖展的海吉亞醫療（6078）於8間券商借出482.01億元，相當於超購216倍。
以往新股招股到最後一日，孖展額會出現「衝刺」急升。被問及今日孖展增加力度減弱，是否會涉及「抽飛」，耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬直指「唔關事」。他認為，因為投資者對康基及海吉亞興趣濃厚，在首兩日早已爭搶入飛，因而今日新做孖展增加不多。他又補充指，慣例本港6月銀根緊縮，因而大戶更加會為爭取額度，提早入飛。
康基、海吉亞擬於6月29日上市，意味申購新股資金將於6月28日解凍。明日物管股金融街物業（1502）開始招股，招股期至下周三（6月24日）截止，即是由孖展客角度而言，二者出現「撞車」。許繹彬表示，物管板塊近兩年表現一直不錯，此次亦看好其表現；唯一擔心則是因兩醫藥股已經錄得大額凍資，資金不足導致最終借出孖展不多。
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