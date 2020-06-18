東亞新按揭客若選高息戶口 H按利率加0.1厘
文章日期：2020年6月18日 20:13
市場消息指，東亞銀行（0023）收緊按揭掛鈎高息戶口的優惠，新客若想開立高息戶口，H按定價為H加1.4厘，若不開立高息戶口，則有機會為H加1.3厘。兩類客戶在現金回贈上亦有分別，若開立高息戶口，現金回贈會少0.1%。
另外，現有客戶方面，東亞早前亦出信通知客戶，高息戶口的存款上限修改為最高200萬元。東亞發言人指，該行會因應市場情況，不時檢討旗下產品及作出相應的修訂，並已於本星期初發信通知客戶，自7月2日起按揭掛鈎存款戶口的
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，在風險胃納轉變下，經濟下行的消息會使銀行加強風險管理，而且按揭業務資金成本高企，故銀行在按揭批核上的準則早已更為審慎，並且一直輕微調整按揭的息率、減少現金回贈或其他按揭相關的優惠。
本報向東亞銀行查詢，至目前未有回覆。
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