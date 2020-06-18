市場消息指，東亞銀行（0023）收緊按揭掛鈎高息戶口的優惠，新客若想開立高息戶口，H按定價為H加1.4厘，若不開立高息戶口，則有機會為H加1.3厘。兩類客戶在現金回贈上亦有分別，若開立高息戶口，現金回贈會少0.1%。

另外，現有客戶方面，東亞早前亦出信通知客戶，高息戶口的存款上限修改為最高200萬元。東亞發言人指，該行會因應市場情況，不時檢討旗下產品及作出相應的修訂，並已於本星期初發信通知客戶，自7月2日起按揭掛鈎存款戶口的 存款上限，由現有貸款餘額50%，修改為貸款餘額50%或港幣2 00萬元，以低者為準。