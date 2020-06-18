蘇黎世今宣布將與初創企業Heycoins合作，推出運動微保險計劃「瞬即動」，保費為24元一天，標榜「1港元1小時」沒有長期合約束縛，保障範圍覆蓋76種主流及新興運動，當中包括球類﹑陸上或水上﹑帶氧﹑極限運動以及武術等類別，每宗運動意外可獲最高5000元住院現金及門診醫療保障。

蘇黎世稱，該保險計劃主要是為運動愛好者而設，以賠償在香港運動意外受傷後所產生的醫療費用，運動項目包括優閒及高危運動，如籃球、足球、跑步、健身，以至滑翔傘及馬術等，投保人可於每次投保時選取最多4種運動項目，作為該保單的保障範圍，範圍包括受保人於參與任何「受保運動」時發生不可預見或預料的意外並導致的損傷，而有關診症及治療適於任何合資格香港醫院、醫生、跌打師或針灸師，但暫不包括中醫、脊醫及物理治療師。

如在凌晨零時（以下全為香港時間）至上午11時59分期間購買保障，該 保障將即時生效至當晚11時59分。如在中午12時至晚上11時59分期間購買保障，該保障則會於下一天的凌晨零時起生效至當晚11時59分。

至於甚麼情况下才可以獲得5000元最高賠償？蘇黎世回應，不論受傷程度，只要有關治療為醫療需要，每次意外最高賠償額均為5000元。不過，就該計劃下門診及住院醫療的保障費用方面，蘇黎世指每日「住院」現金保障為500元，每次「運動意外」最長保障10天；而每次「運動意外」只可以保障一次門診治療費用，最高500元。投保人申請理賠連同審批結果，最快3個工作天便可透過「轉數快」獲得賠償款項。

目前「瞬即動」運動微保險計劃暫時僅限於在「HEYCOINS」手機應用程式上發售，用戶須透過該應用程式才可進行投保。蘇黎世表示，由於Heycoins團隊甚有幹勁且對金融科技有敏銳觸覺，加上其敢於創新的精神，形容是次合作「一拍即合」。Heycoins早前有提供「神沙」換電子貨幣服務，讓市民透過收銀機將硬幣電子化。

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