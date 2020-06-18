政府1萬元現金發放計劃將於本周日（21日）起接受登記，當局早前鼓勵合資格市民可透過網上銀行申領款項。金管局發言人今再重申，電子登記相比遞交書面表格會較快收到款項，指客戶經網上銀行及銀行網站登記，資料將直接輸入系統，除了可以減省人手處理登記的時間，亦可減低因為誤讀筆跡輸入錯誤資料的風險，有助加快處理登記的流程。

金管局發言人稱，市民可透過2種方法作電子登記，其一是登入手機或網上銀行，其二持有銀行戶口，但非手機或網上銀行用戶，都可透過該銀行網站進行登記，市民只需輸入身份證號碼頭4個字母及號碼、帳戶號碼及聯絡電話。金管局提醒，市民在進行登記前必須先核實銀行的網址，亦應避免透過來歷不明的電郵或短訊內的連結登入網上銀行，慎防虛假或偽冒網站及欺詐電郵或短訊以免受騙。

假若長者想透過銀行網站進行電子登記，當局提醒，不熟識上網操作的長者，謹記尋找可信賴的親友例如子女協助登記；若長者沒有可以收取短訊的聯絡電話號碼，可以輸入協助其登記的親友的本地流動電話號碼，以方便聯絡之用。當局亦指，在開始登記的首10天，即今年6月21日至30日期間經銀行收到的電子登記，款項會同步於7月8日開始陸續存入登記人指定的銀行帳戶，市民無需急於爭先登記。

當局續指，在登記開始首10天後，市民仍然可以繼續於網上進行登記，經核實後款項一般會於完成登記約1個星期後存入登記人指定的銀行帳戶，例如於7月1日進行電子登記，市民將在7月9日左右收到款項。另根據政府要求，所有登記收取一萬元的銀行帳戶必須是以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶，聯名帳戶並不適用。

同日，中銀香港（2388）宣布於6月21日登記首日，客戶可由早上7時開始經該行手機或網上銀行登記計劃，同時會於當天開放169家分行及調派1000名人員分駐分行，為首批登記長者及客戶提供協助。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，該行作為本港唯一提供兌付政府1萬元支票服務之銀行，將在169家分行提供兌現支票服務，其中34家分行設有兌付專用櫃檯。