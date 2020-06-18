中國商務部表示，為拓寬利用外資渠道，促進內地證券市場健康發展，卻面對投資門檻較高、投資方式較少，及管理體制與現行改革不銜接，因此研究起草了《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法（修訂草案公開徵求意見稿）》，修改了29條條文，現將進行為期兩個月諮詢，意見反饋截止日期為今年7月19日。當中建議降低外國投資者擁有及管理資產的要求，亦容許他們可以作跨境換股，甚至可以向境內公司提出要約。

根據意見稿，商務部建議，將戰略投資的定義明確化，外國投資者通過協議轉讓、上市公司定向發行新股、要約收購等法定方式，均列為《戰投辦法》規定的戰略投資，外國投資者以境內外戰略投資者身份，參與上市公司鎖價發行的，還應符合證監會的相關要求。經過互聯互通渠道，合格境外或人民幣合格境外機構投資者等均不適用。

在外國投資者的資產門檻要求，則由原先要求非控股股東的外國投資者或其全資投資者，從擁有1億美元資產或管理5億美元資產的要求，分別降至5000萬美元和3億美元，並將外國投資者的持股鎖定期由3年調整為12個月，另將通過協議轉讓方式實施戰略投資的持股比例要求，從10%降低至5%。若以要約收購方式實施戰略投資的，預定收購的上市公司股份比例，不得低於已發行股份的5%。同時，亦建議容許提出要約收購，並放寬跨境換股，及要求與外商投資信息報告制度相銜接。

記者：陳偉燊

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