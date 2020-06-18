物管股金融街物業明起招股 入場費7636元
文章日期：2020年6月18日 18:33
新股上市潮延續，國企背景的物管股金融街物業（1502）明日起招股，定價每股7.16元至7.56元，每手1000股，入場費7636.18元。公司全球發售9000萬股H股，國際配售佔九成，集資規模介乎6.444億至6.804億元。招股期至下周三（6月24日）中午12時截止，同日定價，預計7月6日掛牌。獨家保薦人為國泰君安。
公司主要管理商業物業，包括寫字樓、零售大廈及酒店等。根據資料，公司旗下有144個在管項目，在管面積約為1990萬平方米。按地區分，其中逾四成位於北京。按來源分，66%來自母公司金融街集團旗下項目。截至最後可行日期，公司大股東為母公司金融街集團，持股47.52%，實際持有人為北京西城區國資委；另一股東則為中國人壽（2628），持股24.49%。
公司去年收入錄得9.97億元人民幣（下同），按年升14%，其中65%來自商業物管服務。毛利錄得1.91億元，毛利率錄得19.2%，按年增0.7個百分點。年內溢利錄得1.13億元，按年增24%。金融街物業執行董事、董事長及總經理孫杰表示，未來公司來自第三方的在管項目將會持續上升，而另一發展方向則是工建類物業。
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