澳門統計暨普查局公佈，5月入境旅客有16133人次，同比減少99.5%，與4月比較則增加46.1%。留宿旅客及不過夜旅客分別為9115人次及7018人次。在入境旅客需接受醫學觀察的措施下，5月入境旅客平均逗留時間按年增加4.1日至5.3日；當中留宿旅客的逗留時間為14.7日，增加12.4日，不過夜旅客為0.2日，則維持不變。

按客源分析，內地旅客同比減少99.4%至14793人次，仍佔訪澳旅客總數91.7%，其中大灣區珠三角九市旅客為7136人次，按年下跌99.2%。香港及台灣地區的入境旅客分別為1184人次及152人次。

今年首五個月的入境旅客共324.63萬人次，按年減少81.1%；不過夜旅客為171萬人次，留宿旅客達153.63萬人次，分別下跌81.5%及80.7%。旅客平均逗留1.4日，同比上升0.3日；留宿旅客的平均逗留時間為2.7日，增加0.5日。按客源統計，內地、香港及台灣旅客全部按年下跌，分別只有231.85萬人次、65.14萬人次及8.13萬人次。

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