莎莎（0178）公布，自去年10月1日起在港已關閉12間分店，大部份位於尖沙咀、銅鑼灣和旺角等旅遊區。集團主席及行政總裁郭少明指出，相信今年2至3月是最差情況，隨著限聚令放寬，銷售有回升跡象，但主要是本地顧客，希望零售業已經見底，坦言「如果再來多次，會更加難捱」。

他又指，自己從事零售業40多年，可以一瞬間生意大跌7至8成，是見過最嚴重的一次，即使一些前輩亦未見過，希望「將來唔想再見到，一次就好」，未來市道最重要是疫情盡快過去。他相信，香港生意可慢慢改善，集團會做好準備及控制成本，令收支平衡，亦較看好內地業務表現。

郭少明表示，今個財年將有37間店舖續租，料關閉不少於10分店，因旅遊區生意短期內難以復蘇，會視乎租金減幅而定，最少應減60%以上。當中有6間分店已續長約，減租幅度達四成以上，旅遊區幅度更大，亦有7間以短租形式續約，為期3至6個月不等，減幅亦超過一半，另外4間店鋪將會結業。

他指出，員工人數由中期4500人減至3月底的3700人，當中包括退出新加坡市場涉及的200名員工，加上店舖關門，政治事件及疫情令顧客改變消費模式，減少外出用膳及提早回家，市道淡靜，而前線員工以佣金收入為主，因此出現自然流失情況。他又指，已申請政府的零售業資助及「保就業」計劃，前者獲300萬元資助有一定幫助，後者則未知獲批資助額。

今次是集團上市以來首次不派末期息，郭少明指出，相信小股東明白現時經營環境欠佳，應保留營運資金，如生意好轉會維持派息。

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