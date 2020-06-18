英國保誠（2378）今日宣布，訂立276億美元（約2138億港元）的美國再保險協議，並獲美國退休服務公司「Athene Holding Ltd」對其美國業務「Jackson」作出5億美元（約38億港元）的新股權投資。根據協議條款，截至今年3月底止，「Jackson」已將276億美元的負債向「Athene」悉數以再保險分出，以換取282億美元的資產（主要為債券），再保險分出的組合相當於Jackson的絕大部分定額年金及定額指數年金業務，但不包括其傳統壽險業務、機構業務、REALIC組合，以及由John Hancock再保險的集團派付年金業務。

另外，根據截至今年3月31日的資產及負債價值，Athene會作出5億美元的投資，以換取11.1%的經濟利益，當中涉及9.9%投票權益。保誠料，投資會導致股東資金額外減少約7億美元，該項投資於今年7月完成，財務影響將按完成日期予以相應更新。總括而言，股權投資及再保險的總計影響為導致股東資金減少14億美元。不過，集團認為，相關交易可以使Jackson的資本狀況得以改善。

記者：葉子晴

其他報道：

香港4月整體出口貨量跌2.7% 進口跌5.3%

【專欄】李曉佳：港交所想變「有牙老虎」

大市反覆跌16點 以全日最高位收 仍受制於10天線 京東升5.7%

OneDegree上調寵物保險投保上限年齡至11歲

港交所許淑嫺：未來希望可推更多ESG產品

5月強積金9億資金流入美股 積金評級：成員對中港股市失信心

摩根大通期貨成內地首間全外資控股公司

滬深兩市午後走高 上證三連揚

【有片：埋身擊】澳洲和紐西蘭經濟數據遜預期 澳元紐元或回落

【有片：金匯測市王】GDP創近30年最差 紐元高處不勝寒