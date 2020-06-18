會德豐（0020）在本周二在法院會議及股東大會特別動議通過私有化後，今日完成最後一日在港股市場的買賣，結束57年的上市歷程。今日該股收市報61.3元，下跌1.13%，市值仍然達1258.4億元，維持千億元大價股地位。

按該集團私有化建議，每股可獲九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）各一股，及另外派發每股12元現金。九倉及九置今日股價分別升2.68%及2.37%，收報16.1元及36.75元，連同現金代價合計，私有化會德豐每股代價價值達64.85元，給予會德豐估值1331.27億元。合計後的私有化代價，則較會德豐收市價61.3元，有溢價5.79%，較昨日只有2.54%，明顯擴大。

會德豐原為老牌英資公司，創立於1857年，在70年代，與怡和、太古、和記國際及其後的和記黃埔，號稱英資四大洋行，業務一度遍及地產、百貨、船務。到1985年，會德豐全系公司盡歸已故包玉剛旗下所有，並將之私有化，並由他的女婿，亦即現時的大股東吳光正打理。後來包玉剛安排全系的控股公司隆豐國際，作為全系旗艦，重新在1993年易名為會德豐，一度嘗試聯同國民西敏寺銀行（現屬蘇格蘭皇家銀行旗下）、英國富商布蘭森旗下的維珍及澳洲福斯達啤酒（Foster's Beer），擬涉足金融、巨型音樂店及啤酒製造等零售領域，聯同原有屬於會德豐旗下的電腦按連公司，計劃再發展成洋行，但是在90年代尾重新專注發展地產業務，及持有九倉，及分拆九置至今。

記者：陳偉燊

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