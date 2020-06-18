【明報專訊】上市公司董事在香港難做也易做，理論上董事是為公司股東的「最高利益」，但實際上更多是大股東好友或股東本人，或有其他千絲萬縷聯繫，也不是秘密。本欄此次要討論的，則是「球證」港交所（0388）的位置。近年董事違規、失蹤層出不窮，案情更是無奇不有，港交所上市委員會就一直只採用譴責、批評、上堂「三板斧」，遊戲要想繼續暢順運作，或許規則是時候要改革。

鼎益豐案 譴責姚緣了事

最近一單董事違規奇案，要屬發明了「禪易投資法」的中國鼎益豐（ 0612 ），公司前任非執董姚緣經上市部調查後，被發現原來是內地通緝犯，不但涉嫌挪用公司3000萬元，又將親朋好友都引入董事會。不過，他最終的制裁只是被譴責，以及日後還想擔任董事，聯交所將考慮本次「案底」，處分可說是不痛不癢。

另一為人詬病之處，是在許多個案中，港交所甚至無法聯絡違規董事，有興趣的讀者，可自行翻查港交所「尋人啟事」，即上市規則執行通告下「要求協助」一欄，列明過去12年間失聯的25名董事。失聯名單至2017年就未再更新，但近年不少涉及違規的董事，都在上市部無法聯絡下譴責作結。

過去12年失聯董事25名

事實上，根據《上市規則》，上市委員會可施加的制裁遠不止「三板斧」。例如，若上市委員會認為某董事不適合留任卻繼續留任，聯交所有權將公司停牌，又或是要求上市公司「修正違反規則事宜或採取補救行動」，出在挪用公款情况下，似乎比起譴責更加有意義。不過，此條在上市委員會通告中的使用並不多見，港交所也未給出太多詮釋，有一定想像空間。

不過，現實世界中，許多時董事即使如何違規，待港交所完成調查，也早已經遠走高飛，又談何「不適合留任」。目前上市委員會制裁局限於針對公司，對董事本身僅是不痛不癢。倘處分大方向仍繼續只以公司為主，例如公司改朝換代後，董事也大換血，這時若將懲罰施加在改組後的公司上，似乎也不太合適。因為時效問題，效力再大的彈藥，卻無處制裁。

筆者聽聞，港交所正有意重新考量罰則，方向如何仍待釐清，不過針對個人而言，其中一大建議的罰款，可否作為一項新措施據聞聯交所仍採取保留態度。背後原因一是擔憂利益衝突；二是目標對象應是上市公司還是董事，也要再作斟酌。無論如何，若繼續寄望「譴責」就可令董事「改邪歸正」，實在是太過理想化。

[李曉佳 財經澡堂]

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