市場繼續反反覆覆，對於疫情的憂慮又成為大市下跌的理由，恒指今早低開95點後最多曾挫359點，低見24121點，收市則以全日最高位收，港股收市跌16點或0.07%，報24464點，仍受制於10天線(24550.3點)。大市成交金額1216億元，較上日增加16.66%；國指升6點或0.07%，報9916點。

主板沽空金額較上日減少45.64%，至73.82億元，佔大市成交金額6.07%，是2020年6月17日後最多，當日比率為13.03%。

北水南向合計淨流入35.04億元，較上日增加2.06%，連續第15日流入，累計流入342.48億元。

上升藍籌20隻，公布擬於上海科創板上市，吉利（0175）升5.88%，收報12.6元，是升幅最大的藍籌，曾升最多7.56%，高見12.8元，是5月21日13.04元後最高。

24隻藍籌下跌，潤地（1109）跌4.01%，收報31.15元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.59%，收報37.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

莎莎（0178）中午公布全年業績，轉盈為虧，由去年賺4.7億元，轉為蝕5.15億元，新財年第一季(4月1日至6月14日止)，香港及澳門零售銷售少75.9%，同店銷售跌72.6%。收市報1.34元，跌4.28%。

京東（9618）首日上市，定價226元，開市報239元，升5.7%，收報234元，升3.5%。持有京東的騰訊（0700）升1.64%，收報458元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。阿里巴巴（9988）收報217.8元，無升跌；美團（3690）收報172.5元，升0.06%。

吉利回A上市，汽車股普遍向上，比亞迪股份（1211）收報58.1元，升4.78%；華晨中國（1114）收報7.61元，升1.06%；廣汽集團（2238）收報6.63元，升1.38%；東風集團股份（0489）收報5.24元，跌0.19%；長城汽車（2333）收報5.39元，升0.94%；北京汽車（1958）收報3.72元，升3.62%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.48元，無升跌。

創維（0751）溢價約32.1%回購，股價曾升最多22.17%，是2009年5月20日後最大升幅，高位見2.59元，是2019年4月25日2.62元後最高，收報2.35元，升10.8%。

蒙牛（2319）發行1億美元可換股債券，債券最多可轉換為6.13億股現代牧業（1117）股份，佔其股本約9.58%。蒙牛升0.33%，收報30.4元；現代牧業收報0.94元，跌6.9%。

傳中國金融監管機構要求銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退。內銀股向下，工行（1398）跌0.2%，收報5.11元；建行（0939）跌0.64%，收報6.17元；交行（3328）跌0.21%，收報4.8元；中行（3988）跌0.69%，收報2.89元。

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