港交所（0388）今日宣布擬設立環境、社會和公司治理（ESG）產品信息平台「STAGE」 ，計劃於年底推出。平台界面設計以綠色為主，首階段將展示在本港上市的合資格ESG債券、交易所買賣基金（ETF），供投資者參考，平台加入及瀏覽全為免費。港交所市場科綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，未來希望可將涵蓋產品拓展至ESG期貨、衍生產品，以及與指數公司合作，甚至推出科技產品。

許淑嫺表示，在港上市的綠色及ESG債券現時共有44隻，全部為面向專業投資者；在港上市的ESG相關ETF、ETP（交易所交易產品）則僅有2隻，承認後者數量較少。她表示，針對44名綠債發行人，已經邀請其加入平台展示旗下產品，但最終是否參與全憑自願。她解釋，發行人債券要加入平台，除提交基本資料外，亦須每年提交年報闡述影響，相當於額外披露。

許淑嫺表示，平台未來並非將只著重於中港上市的產品，次階段將拓展至海外上市產品，亦希望尋求如外國交易所、指數公司等的國際合作伙伴。不過她指出，中國近年已經成為綠債發行的第二大發行國家，屆時ESG平台上會自然出現較多的中國產品。

無獨有偶，美國納斯達克交易所自今年起，亦在ESG平台提升上花費不少工夫，包括收購ESG數據公司OneReport、簡化報告匯報流程、為客戶提供追蹤企業ESG表現的新服務等。被問及納斯達克旗下的信息平台，許淑嫺承認二者相似，但她同時指出，平台有各自的標準，港交所亦希望將ESG概念在香港投資者中、尤其是散戶中推廣開來。

記者：馬迪帆

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