5月強積金9億資金流入美股 積金評級：成員對中港股市失信心
文章日期：2020年6月18日 16:04
香港強積金研究機構積金評級（MPF Ratings）發布最新統計，5月份各強積金基金類別中，以香港及中國股票的資金淨流出為最高，合共淨流出3.84億元；相反亞洲以外地區的股票基金則錄得最高資金淨流入，淨流入總額高達11.67億元，當中有超過八成資金流入美國股票市場，即超過9億元，主要是由於中美關係緊張局勢持續緩和。
強積金資金流向改變的規模，或在預示着成員投資行為的改變。積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，雖然從表面上看來，流入美股的強勁資金可能與美股市場的復甦有關，但「在香港及中國以及美國之間資金流差異的大小，正暗示着更重要的事情正在發生」，美國及歐洲股票基金資產一般只剛剛超過強積金總資產的4%，因此在強積金資金淨流入中獲得接近其6倍的市場份額是不成比例，與歷史相比亦屬異常，認為「強積金成員似乎對香港及中國股市失去信心」。
被問及是否相信投資者改變其投資行為會帶來更好的投資結果時，他坦言：「在許多層面上，過去12個月對香港人來說是非常艱難的，但強積金是長線投資，因此成員應專注於退休目標，而並非把握市場時機。」他又認為，長遠創造財富的關鍵是保持投資組合分散和多元化，在市場下跌時增加投資，並真正專注於長線投資。
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