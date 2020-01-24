港交所（0388）公布，計劃成立可持續及綠色交易所「STAGE」。STAGE為亞洲首個可持續金融資訊平台，並致力成為區域內領先的可持續及綠色金融產品資訊樞紐。

港交所指，STAGE旨在促進區域内各類型可持續及綠色金融產品的發展，提高其市場關注、信息透明及流通。同時，STAGE將為投資者提供可持續及綠色金融產品信息及資源，幫助投資者更便利地獲取香港市場上各類相關產品信息以做出投資決策。

香港交易所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，希望鼓勵發行人、投資者、資產管理人、市場參與者和顧問共同構建香港和區域內的綠色及可持續金融生態系統，從而能夠提升市場的可持續發展。目標是幫助發行人提高其可持續及綠色金融產品的知名度，同時為投資者和資產管理人提供便捷的資訊渠道，以便他們對各類可持續及綠色金融產品進行盡職調查、篩選及監察。

STAGE將首先建立一個債券及交易所買賣產品（ETP）資訊庫，涵蓋在香港交易所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ESG相關的ETP。符合相關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入STAGE並展示其產品，發行人每年亦需定期提供相關報告。該產品資訊庫最快將於今年稍後推出。

港交所將隨市場發展逐步開發STAGE資訊平台，並考慮擴大其覆蓋範圍，以引入更多資產類別和產品類型，例如與可持續性相關的衍生產品或ESG相關的指數產品，以及其他可持續和綠色金融產品。

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