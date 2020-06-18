莎莎（0178）公布全年業績，轉盈為虧，由去年賺4.7億元，轉為蝕5.15億元，鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，今年不派息，去年派9仙。期內，收入按年跌29.9%，至57.17億元，香港及澳門特區市場的零售及批發銷售額下降33.2%至47.3億元。新財年第一季(4月1日至6月14日止)，香港及澳門零售銷售少75.9%，同店銷售跌72.6%。

如撇除對零售店舖資產減值撥備2.7億元及終止新加坡零售業務的虧損4080萬元，虧損為2.04億元。

期內，香港及澳門特區分店由118間減至112間。來自內地旅客的銷售佔比於第四季下降至 38.0%，去年同期則為71.0%。本地客的銷售跌幅相對較小，於第四季下降16.6%。

總體而言，於本財政年度，香港及澳門特區的零售銷售額下跌34.6%，同店銷售減少33.8%。整體交易宗數下降26.3%，其中內地旅客及本地客分別下跌45.3%和2.2%。內地旅客與本地客的銷售組合比例大幅改變，內地旅客的銷售佔比由去年的71.4%減至60.3%。

港澳市場，年度錄得虧損為4.13億元，去年同期則錄得溢利5.12億元。若撇除零售店舖資產減值撥備（包括使用權資產及物業、機器及設備）2.65億元，虧損則為1.48億元。

租金方面，去年10月已關閉12間店鋪，當中大部份位處尖沙咀、銅鑼灣和旺角等旅遊區，新財年將有更多店舖租約期滿，將會爭取大幅度減租，或是在減租效果未如理想時關店，以減低租金支出。另外，亦爭取為短期內未約滿的店舖提供臨時租金減免，以及將新租約形式由定額租金轉換為按營業額抽成的可能性。

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