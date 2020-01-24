中美疫情數字上升，加上近期環球局勢升溫，引發市場波動，恒指低開95點後，最多曾挫359點，半日跌53點或0.22%，報24427點，成交金額661億元；國指跌2點或0.03%，報9906點。

26隻藍籌下跌，潤地（1109）跌3.85%，收報31.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.72%，收報37.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

17隻藍籌上升。擬到上海科創板上市的吉利（0175）升6.05%，收報12.62元，是升幅最大的藍籌。曾升最多7.56%，是2020年4月17日後最大升幅，高見12.8元，是2020年5月21日13.04元後最高。

吉利回A上市，大行認為利好行業估值，汽車股普遍向上，比亞迪股份（1211）收報58.05元，升4.69%，創52周高；華晨中國（1114）收報7.58元，升0.66%；廣汽集團（2238）收報6.6元，升0.92%；東風集團股份（0489）收報5.35元，升1.9%；長城汽車（2333）收報5.47元，升2.43%；北京汽車（1958）收報3.69元，升2.79%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.47元，跌0.68%。

京東（9618）首日上市，定價226元，開市報239元，升5.7%，半日收報234.6元，升3.8%。持有京東的騰訊（0700）升0.62%，收報453.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。不過，阿里巴巴（9988）收報216.6元，跌0.55%；美團（3690）收報171.3元，跌0.64%。

創維（0751）公布有條件現金回購要約，每股作價2.8元，較停牌前溢價約32.1%。今早復牌，股價曾升最多22.17%，是2009年5月20日後最大升幅，高位見2.59元，是2019年4月25日2.62元後最高，半日收報2.4元，升13.2%。

蒙牛（2319）發行1億美元可換股債券，債券最多可轉換為6.13億股現代牧業（1117）股份，佔其股本約9.58%。蒙牛跌0.33%，收報30.2元；現代牧業收報0.95元，跌5.9%。

傳中國金融監管機構要求銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退。內銀股向下，工行（1398）跌0.2%，收報5.11元；建行（0939）跌0.32%，收報6.19元；交行（3328）跌0.42%，收報4.79元；中行（3988）跌0.34%，收報2.9元。

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