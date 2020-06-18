恒指跌53點，收報24427點，成交金額661億元。美股先升後回，今早期貨下跌影響亞洲股市，恒指曾跌逾300點。官媒報道中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國務卿蓬佩奧會面，雙方承諾保持溝通，至少沒有鬧翻，A股今早尾市由跌轉升，港股跟隨跌幅收窄。京東（9618）掛牌升3.8%，要留意中概股回歸進入真空期，而網易（9999）掛牌後表現也一般，中資科技股開始轉趨個別發展，今早明顯是騰訊（0700）較強，再試高位。

今早表現突出的有中芯（0981）、中興（0763）、比亞迪（1211）等，升幅介乎4%至10%。吉利（0175）回歸科創版，股價開市曾漲8%後升幅收窄。昨日強勢的醫藥股個別發展，綠葉（2186）升7%，石藥（1093）追落後升4.2%。

現時較值博的是內房股。一方面中央積極寬信貸，房企融資成本和難度都下降，而年初至今合約銷售受疫情影響而較慢，5月見部份房企單月轉為正增長，據悉6月銷售情況相當理想，也利好第3季投資氣氛。

選擇上，可看看時代集團（1233）。集團今年增長目標僅為5%，相對保守也容易達到，5月份合約銷售達75.2億元按年升25.5%，1-5月累計銷售僅按年跌約2%，回升力度很強。集團淨負債率處於67%相對合理，去年利息成本達7厘，今年一定會下降也利好盈利和現金流，而國常會昨日也要求銀行讓利1.5萬億元，內房也是最受惠。

走勢上，時代與高位相距不足10%，在銷售和融資條件改善下，以3倍至4倍的市盈率來看，有條件破位展升浪。

張兆聰

明報首席評論員