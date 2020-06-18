國務院副總理劉鶴於陸家嘴金融論壇發表書面致辭，內容提及多個方面，當中包括中國仍面臨較大的經濟下行壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，又稱支持香港發揮國際金融中心的重要作用，以及將落實中美第一階段經貿協議。

劉鶴指，金融系統要做好工作，包括穩健的貨幣政策更加靈活適度，加強逆周期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好六穩、六保工作。

劉鶴指，風險應對方面，應在經濟下行壓力和各種不確定條件下，增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性。

深化改革方面，劉鶴指，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，加快推出和落實金融改革開放舉措，保護外資企業合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。中央政府將堅持一國兩制，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

劉鶴又表示，面對疫情，近期一些消費零售指標也出現積極變化，車市和樓市均在回暖。內地仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。

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