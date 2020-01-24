市場再對疫情有憂慮，恒指今早低開95點或0.39%，報24386點，成交金額37億元；國指今早低開46點或0.48%，報9862點。

擬到科創板上市的吉利（0175）升7.56%，報12.8元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.54%，報31.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.97%，報72.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；匯控（0005）跌1.86%，報37元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

京東（9618）今日上市，定價226元，開市報239元，升5.7%。

多間公司公布業績，包括莎莎（0178）開市報1.4元，無升跌、永達汽車（3669）開市報8.8元，升1.6%、互太紡織（1382）開市報3.85元，無升跌。

長和系創辦人李嘉誠及集團主席李澤鉅父子，再度入市增持地產業務旗艦長實（1113）。於2020年6月11日、12日及15日，以平均價每股港幣46.4676元、45.2807元及45.9537元購入長實共165.65萬股，涉資約7638萬元。長實集團開市報報47.75元，升0.1%。

創維（0751）公布有條件現金回購要約，每股作價2.8元，較停牌前收報2.12元，溢價約32.1%。是次回購股份數目最多為3.928億股，總作價逾10.99億元。開市報2.57元，升21.2%。

吉利汽車公布，董事會批准發行人民幣股份、於上海科創板上市的初步建議。有關建議現仍受限於其他事項，包括市場狀況、股東大會批准以及監管批准。公司初步方案中，建議發行的人民幣股份不超過擴大後公司股本的15%，將全數為新股，不涉及轉換現有股份。

蒙牛（2319）發行1億美元可換股債券，債券最多可轉換為6.13億股現代牧業（1117）股份，佔其股本約9.58%。蒙牛升0.17%，報30.35元；現代牧業開市報1.01元，無升跌。

彭博社引述知情人士透露，中國金融監管機構要求銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退，當局敦促銀行可以較低的利率來增加貸款、擴充銀行貸款損失撥備，並且更積極地確認不良債務，同時又指部分中國銀保監的地方分支已開始與該區的銀行溝通。內銀股方面，工行（1398）跌0.78%，報5.08元；交行（3328）跌0.83%，報4.77元；中行（3988）跌0.34%，報2.9元；建行（0939）跌0.97%，報6.15元。

中國太平（0966）考慮由間接全資附屬太平再保險向外部投資者發行股份，一旦落實進行，則會構成公司出售其在太平再保險所持在發行後約25%的權益。開市報12.52元，跌0.47%。

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