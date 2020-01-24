市場再憂慮疫情，美股個別發展，港股ADR跌95點或0.39%，報24385點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.46%，折合報452.69元；匯控（0005）跌1.69%，折合報37.06元；建行（0939）跌1.16%，折合報6.14元。

影響股市的消息包括，美國總統特朗普簽署制裁中國官員的涉疆人權法案；七國集團外交部長譴責中國在香港的國家安全立法；美國貿易代表萊特希澤指，中國重申計劃兌現中美第一階段貿易協議中的承諾，又稱美國與中國有著「極好」的協議 美國完全打算執行協議。

今日焦點股份可留意：

京東（9618）今日上市，定價226元。

多間公司公布業績，包括莎莎（0178）、永達汽車（3669）、互太紡織（1382）等。

長和系創辦人李嘉誠及集團主席李澤鉅父子，再度入市增持地產業務旗艦長實（1113）。於2020年6月11日、12日及15日，以平均價每股46.4676元、45.2807元及45.9537元購入長實共165.65萬股，涉資約7638萬元。

創維（0751）公布有條件現金回購要約，每股作價2.8元，較停牌前收報2.12元，溢價約32.1%。是次回購股份數目最多為3.928億股，總作價逾10.99億元

吉利汽車（0175）公布，董事會批准發行人民幣股份、於上海科創板上市的初步建議。有關建議現仍受限於其他事項，包括市場狀況、股東大會批准以及監管批准。公司初步方案中，建議發行的人民幣股份不超過擴大後公司股本的15%，將全數為新股，不涉及轉換現有股份。

蒙牛（2319）發行1億美元可換股債券，債券最多可轉換為6.13億股現代牧業（1117）股份，佔其股本約9.58%。

彭博社引述知情人士透露，中國金融監管機構要求銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退，當局敦促銀行可以較低的利率來增加貸款、擴充銀行貸款損失撥備，並且更積極地確認不良債務，同時又指部分中國銀保監的地方分支已開始與該區的銀行溝通。

中國太平（0966）考慮由間接全資附屬太平再保險向外部投資者發行股份，一旦落實進行，則會構成公司出售其在太平再保險所持在發行後約25%的權益。

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