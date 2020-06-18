港股缺乏方向，熱炒的科網、B類生物科技、新能源車股表現分歧，藥品股升勢全面，但走勢強弱不一，進取追弱勢、追落後，倒不如吼中小型股。

恒指昨高開後升上24,464點回軟，早段曾倒跌148點、低見24,195點回升，尾市升破即市高位，收報24,481點，升137點或0.56%；國指升0.43%。大市成交1042億元，低於60天平均一成，交投略淡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為55比45，大市偏好，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有近七成上升，醫藥保健升4%、有近九成股份上升，表現一枝獨秀；其次軟件服務升近2%，本地金融、食物飲品升約1.5%。

微盟9.3元成重要支持

不過，科網股並非全面向好，騰訊（0700）、美團（3690）靠穩，阿里巴巴（9988）升逾2%。閱文（0772）升7%，新東方在線（1797）、心動（2400）升約一成；金蝶（0268）創新高，惟微盟（2013）見新高後倒跌2%。微盟近1個月沿10天線向上，均線現約9.3元成重要支持位。周二炒作的5G概念如中興（0763）昨回吐近3%，相反強勢的中芯（0981）再破頂，華虹（1347）也呈向上突破走勢，強勢具持續性。

藥品股明顯受到追捧，國藥（1099）、康哲（0867）升約一成，綠葉製藥（2186）、復星醫藥（2196）升6%、7%。不過，以走勢而言，大型藥股中生製藥（1177）、翰森製藥（3692）屢創新高最強，進取吼中型醫藥股，可以留意麗珠醫藥（1513）。中小型醫藥股如三生製藥（1530）近月拾級向上，昨創5個月高位；綠葉亦出現追落後，昨升上3個月高位；但麗珠已創52周新高，蟹貨顧慮不多。

麗珠有望挑戰40元關口

基本面，麗珠於抗腫瘤、輔助生殖、消化道、精神及神經等多個治療領域已形成了一定的市場優勢；開拓國際市場亦取得成果，原料藥和中間體海外銷售佔比逐年提升。此外，集團繼2015年、2018年實施激勵計劃後，去年推新一輪激勵計劃，有望繼續推動員工作出貢獻促進發展。走勢上，麗珠處於尋頂格局，後市有望挑戰一些關口如40元；短線可以低收35元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]