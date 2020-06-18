恒指昨升137點，收報24,481點，成交金額1042億元。美股眾多利好推動而反彈，但過程極度反覆，亞洲股市窄幅上落。北京疫情暫時較預計嚴重，浙江、遼寧、河北及四川4省都出現北京確診關聯病例，而中國疾控中心主任高福更推測可能不是6月初、5月底已出現，或要提前推1個月，意味可能已擴散至相當大範圍。未知是否與此有關，昨日市場炒作醫藥股，板塊個股普遍上升，多隻股份創新高。究竟是純粹炒作後還是一個新熱點，暫時很難判斷，但從個股角度出發，綠葉製藥（2186）有條件中長期回升。

美股周三晚大幅高開後，當聯儲局主席鮑威爾講話時顯著回落。鮑威爾指美國經濟仍面臨顯著長期傷害，擔心小型企業面臨巨大危機，道指由高位急回800點，但很快又回升。雖然就業市場正隨着重啟經濟而回暖，失業率下降職位數目也增加，而5月份零售銷售更按月飈升17.7％，創歷來最大升幅，但聯儲局卻堅持看淡前景，市場則繼續憧憬經濟V形反彈。

比較樂觀的是大摩，認為2021年第4季便可重回疫情前水平。究竟是市場還是聯儲局正確，對於後市相當關鍵。

儲局放水 美股V彈別無選擇

其實市場也不是真心相信V形反彈的，只是在聯儲局開閘放水之下也別無選擇。美銀美林6月份基金經理調查顯示，預期美國經濟V形反彈，又或是全球經濟很快回升的受訪者僅18％，53％仍認為近期的股市上升只屬熊市反彈。但受訪者持有的現金水平卻急速下滑，由5月份的5.7%大減至4.7%，創下2009年8月以來最快的下滑速度；淨股票敞口仍然從5月份的34%升至52%，則為2018年9月以來的最高水平。

2009年8月資金大舉入市後，此後1年美股表現不錯，標普500指數錄得14％的升幅，但期間出現多達6次介乎5％至10％的調整，回落後又再升，市况非常反覆。一方面是基金經理已大舉重投股市，市場情緒改善對股市有支持作用，但場外資金大減，每當出現利淡也容易引發調整。整體來看，美股高位會有些獲利沽壓，但4.7％現金也談不上是低水平，仍可支持股市續升，格局還是反覆向好為主。

阿里挾升逾2％迎京東掛牌

昨日科技股個別發展，炙手可熱的SaaS概念股調整，有贊（8083）、微盟（2013）分別跌4.3％及2.2％；騰訊（0700）及美團（3690）上衝下洗後原地踏步，阿里（9988）競價時段挾高升逾2％，始終要為今天掛牌的京東（9618）打打氣；雲計算發力，金蝶（0268）新高，金山軟件（3888）也再試30元關口。

最突出的是醫藥股，中生製藥（1177）、麗珠（1513）、先健科技（1302）等都創新高，而康哲（0867）更大升10％。綠葉製藥昨日也大升8％，但仍然處低位亦較少人留意。

綠葉近年受到集採政策影響，過去兩年都持續向下。因應政策大變，集團也積極投資研發新藥，中長期有望帶來成果。麥格里預計新藥可望在2023至24年推出市場，總收益可達到35億元人民幣，而集團2019年全年收入才65億元。估值方面，預測市盈率只有9倍，以藥股來說是非常低殘，反映市場對集團全無預期。一旦新藥成為賣點，在盈利和估值雙雙擴張下，重估空間相當大。

[張兆聰 還看今朝]